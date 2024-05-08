На РПЦ подали в суд из-за ветшающей петербургской церкви
14:00 08.05.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Санкт-Петербурге подали в суд на РПЦ из-за ветшающей церкви. Иск в арбитражный суд поступил от комитета по госконтролю, использованию и охране памятников.
Речь идёт о храме Воскресения Христова на Обводном канале. Сооружение было построено в 1908 году и признано памятником архитектуры федерального значения. Пять лет назад специалисты проверили церковь и обнаружили, что её цокольный этаж затоплен, грунт просел и зарос сорняками. КГиОП выдал охранное обязательство, которое предписывало выполнить все работы до июня 2023 года.
Комитет хочет обязать РПЦ сделать ремонт на её объекте за 36 месяцев со дня вступления решения суда в силу. "Говорит Москва"
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