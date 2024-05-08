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НОВОСТИ

Малайзия хочет продвигать «орангутан-дипломатию» в странах — импортерах пальмового масла

13:20 08.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Малайзия планирует продвигать «орангутан-дипломатию» в странах, импортирующих пальмовое масло, по примеру китайской «панда-дипломатии». Об этом во вторник вечером сообщил министр плантационной промышленности и сырьевых товаров Джохари Абдул Гани.

«Малайзия хочет продвигать „орангутан-дипломатию“ в странах, покупающих пальмовое масло. <…> Малайзия намерена развивать „орангутан-дипломатию“, как Китай, которому удалось развить „панда-дипломатию“ со странами мира. Это дипломатическая стратегия, в рамках которой мы преподнесем их (орангутанов — прим. ТАСС) в дар торговым партнерам <…>, особенно крупным странам-импортерам, таким как ЕС, Индия и Китай», — написал он в соцсети X.

«Введение „орангутан-дипломатии“ напрямую доказывает мировому сообществу, что Малайзия всегда привержена сохранению биоразнообразия», — подчеркнул Джохари Абдул Гани.

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