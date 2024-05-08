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НОВОСТИ

Песков не стал комментировать, использует ли РФ на Украине ракеты, произведенные в КНДР

13:00 08.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал говорить о том, используют ли российские военные ракеты, произведенные в КНДР, и комментировать заявления Украины об исследовании обломков такой ракеты, якобы выпущенной РФ.

«Я это не могу комментировать, потому что это касается военного аспекта», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

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