Десятки мигрантов напали на польские патрули, пытаясь проникнуть в Польшу из Белоруссии
13:32 08.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Несколько десятков мигрантов атаковали патрули польских пограничников при попытке пересечь белорусско-польскую границу на реке Пшевлока. Об этом сообщила польская Служба охраны границы.
«Группа из нескольких десятков иностранцев пыталась прорваться в Польшу через приграничную реку Пшевлока. <…> Иностранцы вели себя агрессивно: они бросались в сторону польских служб ветками деревьев и камнями для того, чтобы таким образом расчистить себе дорогу», — написано в сообщении на сайте ведомства. Погранслужба отмечает, что инцидент произошел вечером 6 мая, большая часть этой группы мигрантов была вынуждена вернуться на территорию Белоруссии.
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