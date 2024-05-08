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НОВОСТИ

Десятки мигрантов напали на польские патрули, пытаясь проникнуть в Польшу из Белоруссии

13:32 08.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько десятков мигрантов атаковали патрули польских пограничников при попытке пересечь белорусско-польскую границу на реке Пшевлока. Об этом сообщила польская Служба охраны границы.

«Группа из нескольких десятков иностранцев пыталась прорваться в Польшу через приграничную реку Пшевлока. <…> Иностранцы вели себя агрессивно: они бросались в сторону польских служб ветками деревьев и камнями для того, чтобы таким образом расчистить себе дорогу», — написано в сообщении на сайте ведомства. Погранслужба отмечает, что инцидент произошел вечером 6 мая, большая часть этой группы мигрантов была вынуждена вернуться на территорию Белоруссии.

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