Путин поздравил страны бывшего СССР с 79-й годовщиной Победы

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе Кремля.

В поздравлениях российский лидер подчеркнул, что Россия воздает дань глубокой благодарности и уважения всем тем, кто в суровые военные годы мужественно сражался на фронте и самоотверженно трудился в тылу, ценой колоссальных жертв и лишений приближая долгожданную Победу.