Путин поздравил страны бывшего СССР с 79-й годовщиной Победы
13:05 08.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе Кремля.
В поздравлениях российский лидер подчеркнул, что Россия воздает дань глубокой благодарности и уважения всем тем, кто в суровые военные годы мужественно сражался на фронте и самоотверженно трудился в тылу, ценой колоссальных жертв и лишений приближая долгожданную Победу.
НОВОСТИ
- 13:20 08.05.2024
- Малайзия хочет продвигать «орангутан-дипломатию» в странах — импортерах пальмового масла
- 13:00 08.05.2024
- Песков не стал комментировать, использует ли РФ на Украине ракеты, произведенные в КНДР
- 12:32 08.05.2024
- На Запорожье до 20 раз фиксировали присутствие франкоговорящих наемников ВСУ — Рогов
- 12:20 08.05.2024
- Украинцев предупредили о возможных отключениях света вечером по всей стране
- 12:05 08.05.2024
- ВСУ пытаются оправдать поставки западного оружия ударами по гражданским объектам — Марочко
- 12:00 08.05.2024
- Лидеры ЕС недовольны итогами деятельности фон дер Ляйен на посту главы ЕК — СМИ
- 11:50 08.05.2024
- Рекорд SberPay: за год ежеквартальный оборот сервиса удвоился и превысил триллион рублей
- 11:42 08.05.2024
- Иноагент Евгений Ступин лишен мандата депутата Мосгордумы из-за прогулов
- 11:32 08.05.2024
- Ключевая ставка ЦБ РФ снизится к 2027 году до 6-7% — Белоусов
- 11:20 08.05.2024
- Литва может отказать уклоняющимся от военной службы украинцам в ПМЖ — премьер
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать