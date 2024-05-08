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НОВОСТИ

Путин поздравил страны бывшего СССР с 79-й годовщиной Победы

13:05 08.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе Кремля.

В поздравлениях российский лидер подчеркнул, что Россия воздает дань глубокой благодарности и уважения всем тем, кто в суровые военные годы мужественно сражался на фронте и самоотверженно трудился в тылу, ценой колоссальных жертв и лишений приближая долгожданную Победу.

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