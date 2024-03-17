Итоги ДЭГ в Москве озвучат после закрытия участков в Калининградской области

18:02

В Москве результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ), проходившего в рамках выборов президента РФ, будут озвучены лишь после закрытия участков в Калининградской области. По словам председателя Мосгоризбиркома Ольги Кирилловой, в соответствии в постановлением ЦИК РФ, публиковать какие-либо результаты голосования можно только после 21:00 17 марта, когда голосование завершится во всех регионах страны.

Как отмечает Кириллова, сам подсчет голосов будут идти в штатном режиме. «Ну а то, что касается подсчета бумажных бюллетеней, это процесс не столь быстрый, и поэтому комиссии в установленном порядке приступят к этой работе. Но результаты подведутся уже по мере поступления информации от них. Сначала в ТИК, а потом из ТИКов – к нам», – заявила глава Мосгоризбиркома (МГИК).

По ее словам, в Москве выборы проходят спокойно, ровно. «Ни технические все наши приспособления, ни ТЭГи, ни ДЭГ – ничто нас не подводит. Поэтому москвичи успешно могут реализовать свое право. Люди также спокойно выполняют свою работу», – сказала сообщила руководитель МГИК.