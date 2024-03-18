Си Цзиньпин поздравил Путина с переизбранием на пост президента РФ — ТВ

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента РФ Владимира Путина с переизбранием на пост главы российского государства. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

«Ваше переизбрание в полной мере свидетельствует, что вас поддерживает российский народ», — подчеркивается в поздравительной телеграмме китайского лидера, которую приводит телевидение.