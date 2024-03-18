Си Цзиньпин поздравил Путина с переизбранием на пост президента РФ — ТВ
13:05 18.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента РФ Владимира Путина с переизбранием на пост главы российского государства. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
«Ваше переизбрание в полной мере свидетельствует, что вас поддерживает российский народ», — подчеркивается в поздравительной телеграмме китайского лидера, которую приводит телевидение.
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