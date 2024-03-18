ВС РФ пресекли попытки проникновения украинских ДРГ в Белгородской области

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска пресекли попытки проникновения украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в районе населенного пункта Козинка Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В районе населенного пункта Козинка Белгородской области пресечены попытки проникновения со стороны Украины через государственную границу Российской Федерации украинских диверсионно-разведывательных групп. В результате противник потерял до 150 военнослужащих и боевиков убитыми и ранеными, 2 танка, 3 автомобиля, а также боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства», — говорится в сообщении.