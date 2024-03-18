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100 тыс. пациентов с гепатитом С получат лечение в 2024 году — Голикова

20:40 18.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 100 тыс. пациентов с гепатитом С получат лечение в этом году благодаря решениям правительства РФ о дополнительном финансировании. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на оперативном совещании с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

«За счет всех источников финансирования, предполагаем, что лечение дополнительно получат 100 тыс. пациентов. Хочу обратить внимание на регистр — Минздрав будет вести регистр [больных с гепатитом С] для того, чтобы обеспечивать контроль за оказанием медицинской помощи и вплотную приблизиться к реализации поставленной президентом задачи: к 2030 году свести к минимуму заболевания гепатитом С», — сказала она.

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