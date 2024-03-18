100 тыс. пациентов с гепатитом С получат лечение в 2024 году — Голикова
20:40 18.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядка 100 тыс. пациентов с гепатитом С получат лечение в этом году благодаря решениям правительства РФ о дополнительном финансировании. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на оперативном совещании с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
«За счет всех источников финансирования, предполагаем, что лечение дополнительно получат 100 тыс. пациентов. Хочу обратить внимание на регистр — Минздрав будет вести регистр [больных с гепатитом С] для того, чтобы обеспечивать контроль за оказанием медицинской помощи и вплотную приблизиться к реализации поставленной президентом задачи: к 2030 году свести к минимуму заболевания гепатитом С», — сказала она.
НОВОСТИ
- 21:20 18.03.2024
- Власти будут аккуратно подходить к изменениям налоговой системы — Путин
- 20:00 18.03.2024
- Путин на концерте на Красной площади поздравил россиян с 10-летием воссоединения с Крымом
- 19:20 18.03.2024
- Три украинских БПЛА уничтожены над Белгородской областью
- 18:40 18.03.2024
- Все меньше американцев считают Россию и Китай главными угрозами для США — опрос Gallup
- 18:00 18.03.2024
- ЕС должен удвоить свои военные заказы к 2030 году — Мишель
- 17:32 18.03.2024
- Поставки яиц из Белоруссии в РФ в 2024 г. выросли в 3,1 раза, до 171,1 млн штук
- 17:12 18.03.2024
- На Украине отмечен рост дезертирства, с начала года уже почти 4,7 тыс. случаев
- 17:00 18.03.2024
- ЕС увеличит фонд военной помощи Киеву на 5 млрд евро — Сийярто
- 16:32 18.03.2024
- В Минобороны Украины заявили о критической нехватке боеприпасов у ВСУ
- 16:12 18.03.2024
- Кадыров заявил, что готов выполнять приказы Путина любой сложности
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать