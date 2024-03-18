Путин на концерте на Красной площади поздравил россиян с 10-летием воссоединения с Крымом

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин на концерте на Красной площади поздравил россиян с 10-летием воссоединения Крыма с Россией.

«Дорогие друзья, я от души всех приветствую и поздравляю вас с праздником — с воссоединением Крыма и Севастополя с Россией», — сказал президент, обратившись со сцены митинга-концерта к тысячам собравшихся россиян.