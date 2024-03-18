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США будут работать, исходя из реальности, что Путин — президент РФ, заявил Белый дом

22:40 18.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Реальность заключается в том, что Владимир Путин — президент России, и США будут работать, исходя из этого. Такую позицию изложил на регулярном брифинге для журналистов помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Реальность такова, что Путин — президент России, и нам приходилось иметь дело с этой реальностью на фоне всего [конфликта] на Украине <…>, других шагов, противоречащих интересам США, которые мы видели со стороны этого президента и РФ под его руководством, — сказал он. — И мы продолжим работать, исходя из этой реальности».

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