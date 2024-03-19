ПВО РФ сбила один дрон ВСУ в Белгородской области, еще один перехватила в Воронежской

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО России ночью сбили один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области, а еще один перехватили в Воронежской, сообщили в Минобороны России.

«Сегодня ночью пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, еще один украинский БПЛА перехвачен над территорией Воронежской области», — отметили в ведомстве.