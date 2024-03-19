КНР может не принять участие в мирных переговорах по Украине без России — Politico
09:05 19.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай может отказаться от участия в возможных мирных переговорах по Украине, если на них не будет приглашена Россия. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на чиновников.
По их информации, Китай пытается убедить Европу позволить России участвовать в будущих мирных переговорах, которые могут пройти в Швейцарии. В противном случае Пекин будет бойкотировать их. По словам чиновников, спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй пытался донести эту позицию до властей европейских стран во время своего турне.
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