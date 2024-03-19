Объем завалов до отрезанных рабочих на руднике «Пионер» составляет 9 тыс. кубометров
09:32 19.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем завалов на руднике «Пионер» в Приамурье, где отрезаны 13 горняков, составляет 9 тыс. кубометров. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
«Объем завалов составляет 9 тыс. кубометров, начата расчистка с помощью техники. На место прибыли около 40 горноспасателей, еще девять находятся в пути», — сказал собеседник агентства.
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