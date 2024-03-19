Участники саммита Евросоюза обойдут стороной вопросы интеграции Украины в ЕС — Politico

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры стран Евросоюза на саммите 21–22 марта не станут поднимать острые вопросы приема Украины в сообщество на фоне массовых протестов фермеров против бесконтрольного ввоза в страны Европы украинской сельхозпродукции. Об этом сообщила газета Politico.

По данным издания, руководители европейских государств «почти не коснутся внутренней домашней работы» по расширению блока. Согласно проекту итогового заявления встречи на высшем уровне, с которым ознакомилась Politico, они намерены лишь «подытожить те меры», которые необходимо принять в будущем для приема Украины в ЕС.

Как заявили газете на условиях анонимности чиновники ЕС, они предпочитают «держать в секрете» работу по подготовке к возможной интеграции Украины, Молдавии и ряда балканских стран с учетом прежде всего «побочных эффектов», которые будут иметь последствия для фермеров. «Никто не хочет говорить об этом [расширении] до выборов [в Европарламент в июне], — заявил изданию один из них. — Разговоры о сокращении субсидий для европейских фермеров — это не то, что вы хотели бы включить в предвыборные программы».