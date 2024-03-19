0
0
67
НОВОСТИ

Участники саммита Евросоюза обойдут стороной вопросы интеграции Украины в ЕС — Politico

11:05 19.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры стран Евросоюза на саммите 21–22 марта не станут поднимать острые вопросы приема Украины в сообщество на фоне массовых протестов фермеров против бесконтрольного ввоза в страны Европы украинской сельхозпродукции. Об этом сообщила газета Politico.

По данным издания, руководители европейских государств «почти не коснутся внутренней домашней работы» по расширению блока. Согласно проекту итогового заявления встречи на высшем уровне, с которым ознакомилась Politico, они намерены лишь «подытожить те меры», которые необходимо принять в будущем для приема Украины в ЕС.

Как заявили газете на условиях анонимности чиновники ЕС, они предпочитают «держать в секрете» работу по подготовке к возможной интеграции Украины, Молдавии и ряда балканских стран с учетом прежде всего «побочных эффектов», которые будут иметь последствия для фермеров. «Никто не хочет говорить об этом [расширении] до выборов [в Европарламент в июне], — заявил изданию один из них. — Разговоры о сокращении субсидий для европейских фермеров — это не то, что вы хотели бы включить в предвыборные программы».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 19.03.2024
Поступления налогов ожидаются в 2024 году на уровне 52,5 трлн руб. — ФНС
0
32
11:00 19.03.2024
Пашинян заявил об угрозе начала войны, если Ереван не уступит Баку по вопросу границы
0
63
10:32 19.03.2024
Куба обяжет любое свое заведение принимать карту «Мир»
0
145
10:20 19.03.2024
В России с 1 апреля меняются правила сдачи экзаменов на права
0
164
10:05 19.03.2024
Сенатор Грэм призвал украинцев идти воевать не обращая внимания на мобилизационный возраст
0
187
10:00 19.03.2024
Под Марьинкой сдались в плен почти два десятка украинских солдат
0
194
09:32 19.03.2024
Объем завалов до отрезанных рабочих на руднике «Пионер» составляет 9 тыс. кубометров
0
282
09:20 19.03.2024
В Думе предлагают разрешить самозапрет граждан на продажу недвижимости
0
279
09:05 19.03.2024
КНР может не принять участие в мирных переговорах по Украине без России — Politico
0
320
09:00 19.03.2024
ПВО РФ сбила один дрон ВСУ в Белгородской области, еще один перехватила в Воронежской
0
254

Возврат к списку