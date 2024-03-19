Заблокированные на руднике «Пионер» горняки находятся на глубине 120 метров

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Горняки, которые заблокированы после обвала на руднике «Пионер» в Приамурье, находятся на глубине 120 метров, сообщили ТАСС в оперативных службах.

«В ходе поисково-спасательной операции установлено, что заблокированные горняки находятся на глубине 120 метров», — сказал собеседник агентства.

Обвал на руднике «Пионер», где осуществляется добыча золота, произошел 18 марта. В пресс-службе МЧС России сообщали, что до 13 человек, по предварительным данным, находятся под завалами. Это же число назвали в компании «Покровский рудник». По данным прокуратуры, под завалами могут оставаться до 15 человек.