Столтенберг призвал Армению к скорейшему подписанию соглашения с Азербайджаном
14:32 19.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна к скорейшему подписанию соглашения о мире с Азербайджаном.
«Мы обсуждали важность стабильности на Южном Кавказе, которая важна для евроатлантической безопасности в условиях более опасного мира. Армения и Азербайджан сегодня имеют шанс достичь продолжительного мира после многих лет конфликта. Поэтому я призываю к заключению соглашения, которое откроет путь к нормализации отношений», — заявил Столтенберг во время совместного пресс-подхода с Пашиняном в Ереване в ходе своего первого визита в Армению. Он также похвалил премьера за «приверженность демократии» и приветствовал расширенное участие военных Армении в миссии НАТО в Косове.
НОВОСТИ
- 14:12 19.03.2024
- Западные страны не знают, как убедить военнослужащих остаться в армии — Politico
- 14:00 19.03.2024
- Обсуждать сокращение вооружений с США — равно что с Гитлером, считает Медведев
- 13:32 19.03.2024
- Заблокированные на руднике «Пионер» горняки находятся на глубине 120 метров
- 13:20 19.03.2024
- Глава Гагаузии подает в суд на президента Молдавии за оскорбления в свой адрес
- 13:05 19.03.2024
- Адмирал Моисеев назначен врио главнокомандующего Военно-морским флотом РФ
- 13:00 19.03.2024
- Ракеты ВСУ попали в больницу и школу Грайворонского округа Белгородской области
- 12:32 19.03.2024
- НАТО навязывает Сербии свое правительство для борьбы с РФ — экс-глава контрразведки
- 12:20 19.03.2024
- Пушилин констатировал продвижение ВС РФ по всей линии фронта в ДНР
- 12:05 19.03.2024
- Российские ученые в ЦЕРН передадут дела коллегам из других стран к ноябрю
- 12:00 19.03.2024
- Потери ВСУ нужно считать в миллионах, а не в сотнях тысяч — польский генерал
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать