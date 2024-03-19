Столтенберг призвал Армению к скорейшему подписанию соглашения с Азербайджаном

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна к скорейшему подписанию соглашения о мире с Азербайджаном.

«Мы обсуждали важность стабильности на Южном Кавказе, которая важна для евроатлантической безопасности в условиях более опасного мира. Армения и Азербайджан сегодня имеют шанс достичь продолжительного мира после многих лет конфликта. Поэтому я призываю к заключению соглашения, которое откроет путь к нормализации отношений», — заявил Столтенберг во время совместного пресс-подхода с Пашиняном в Ереване в ходе своего первого визита в Армению. Он также похвалил премьера за «приверженность демократии» и приветствовал расширенное участие военных Армении в миссии НАТО в Косове.