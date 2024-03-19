Путин поручил ФСБ выявлять предателей России и наказывать их без срока давности

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поручил ФСБ не забывать о предателях, совершивших преступления против России, выявлять их поименно и наказывать без срока давности.

На заседании коллегии Федеральной службы безопасности глава государства обратил внимание на попытки прорыва на территорию России диверсионно-террористических группировок. «Когда я сказал про этих предателей, я прошу, так как это всегда было в нашей истории, не забывать, кто они такие, выявлять их поименно», — сказал Путин.

«Мы будем наказывать их без срока давности, где бы они ни находились», — добавил он.