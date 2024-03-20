Песков назвал посягательства на активы РФ шагом к разрушению европейского права

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прозвучавшее в ЕС предложение использовать доходы от замороженных российских активов — еще один шаг к разрушению европейского права, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил использовать 90% прибыли от замороженных активов России для оказания военной помощи Украине через Европейский фонд мира.

«Это еще одно заявление в русле движения в сторону разрушения юридических основ европейского и международного права», — указал Песков.