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НОВОСТИ

Песков назвал посягательства на активы РФ шагом к разрушению европейского права

15:00 20.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прозвучавшее в ЕС предложение использовать доходы от замороженных российских активов — еще один шаг к разрушению европейского права, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил использовать 90% прибыли от замороженных активов России для оказания военной помощи Украине через Европейский фонд мира.

«Это еще одно заявление в русле движения в сторону разрушения юридических основ европейского и международного права», — указал Песков.

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