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Китай планирует шире распахнуть двери для российского бизнеса — посол в Москве

11:00 21.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай намерен все шире распахивать свои открытые двери для бизнеса РФ, приглашает российских коллег налаживать взаимовыгодное сотрудничество с китайскими партнерами ради совместного развития. Об этом заявил в интервью ТАСС посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

«Открытые двери Китая будут распахиваться все шире, открытости на высоком уровне и институциональной открытости будет становиться все больше. Китай продолжит оставаться точкой притяжения для иностранных инвестиций, — сказал дипломат. — Мы приглашаем российских коллег инвестировать и развивать свой бизнес в Китае, пользоваться возможностями развития, которые предоставляет Китай, и налаживать взаимовыгодное сотрудничество с китайскими партнерами в интересах совместного развития».

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