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Премьер Венгрии направил Владимиру Путину поздравление с переизбранием на пост президента РФ

19:30 21.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором поздравил его с переизбранием на пост главы государства. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши.

«После объявления официальных результатов выборов премьер-министр Виктор Орбан в четверг (21 марта — прим. ТАСС) направил письмо Владимиру Путину, в котором поздравил его с переизбранием на пост президента Российской Федерации. Премьер-министр отметил, что ему приятно, что сотрудничество между Венгрией и Россией основано на взаимном уважении и это позволяет обсуждать важные вопросы даже в нынешней очень сложной геополитической ситуации», — сообщил Хаваши.

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