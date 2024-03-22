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НОВОСТИ

Харьков полностью обесточен — мэр

16:00 22.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Харьков на востоке Украины полностью обесточен после серии взрывов, в городе серьезные проблемы с водо- и теплоснабжением. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

По его словам, энергосистема Харькова выведена из строя. «Город полностью обесточен, в результате чего не работает водо- и теплоснабжение, остановился электрический транспорт <…>. Мы имеем слишком серьезные поражения нашей энергетики», — сказал Терехов в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Мэр уточнил, что вода пока будет подаваться с минимальным давлением, ситуацию с теплоснабжением он назвал крайне сложной. «Сейчас тепло подается только 40 тысячам абонентов, которые питаются от модульных котельных», — добавил он.

Терехов также сообщил, что в городе выведены из строя номера всех экстренных служб, не работают все светофоры.

Ранним утром в Харькове произошло не менее 15 взрывов.

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