В Роскосмосе подтвердили, что «Союз МС-25» будет лететь к МКС двое суток, а не три часа

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сближение пилотируемого корабля «Союз МС-25» с Международной космической станцией (МКС) займет порядка 50 часов, а не три с половиной, как планировалось в случае запуска аппарата в четверг. Об этом сообщили журналистам в Роскосмосе.

«Корабль с экипажем в составе космонавта Роскосмоса Олега Новицкого, участницы космического полета из республики Беларусь Марины Василевской и астронавта NASA Трейси Дайсон доберется до МКС по двухсуточной схеме сближения. Стыковка пилотируемого корабля: 25 марта в 18:10 мск», — сообщили в Роскосмосе.

Ранее о такой возможности ТАСС сообщил историк космонавтики Александр Железняков. По его словам, для сближения по сверхкороткой схеме необходимы конкретные баллистические условия, которых в случае пуска в резервный день может не быть.