Поставки вооружения Украине могут лишь повысить непредсказуемость конфликта — дипломат КНР
22:00 22.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Непрекращающиеся поставки вооружения на Украину могут лишь усугубить существующие риски и повысить непредсказуемость конфликта. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан.
«Я хотел бы отметить, что непрекращающиеся поставки вооружения на театр военных действий могут лишь усугубить существующие риски и повысить непредсказуемость войны. Также может возникнуть опасность разрастания конфликта, что отодвинет перспективы мирного регулирования», — подчеркнул он.
Гэн Шуан также напомнил, что «позиция Китая по украинскому вопросу последовательна». «Мы всегда придерживались беспристрастной объективной позиции. Мы готовы продвигать и далее мирные переговоры. Мы также поддерживаем проведение мирной конференции, где были бы представлены все стороны. Эта конференция необходима для того, чтобы обсудить мирные планы», — добавил дипломат.
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