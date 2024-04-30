Танки для ВСУ непригодны и поставки Leopard носят медийный характер - эксперт

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военная техника стран Запада, в частности танки Leopard, поставляются Киеву зачастую в ненадлежащем состоянии. Эта помощь имеет медийный эффект, но для фронта такая техника непригодна, сообщил ТАСС военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук (ИЛА РАН) Александр Степанов.



Ранее в ряде телеграм-каналов начал распространяться документ одной из воинских частей Украины, в котором перечислены проблемы, выявленные в поставляемых Киеву танках Leopard. Среди неисправностей — проблемы с двигателями, проводкой и системами наведения.





