Благодаря искусственному интеллекту прирост ВРП Волгоградской области к 2030 году превысит 100 миллиардов

16:50

В ходе рабочей поездки в Волгоград первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров обсудили сотрудничество Сбера и региона в сфере искусственного интеллекта (AI) и предполагаемый экономический эффект для региона от AI.

«Сегодня Волгоградская область – регион-лидер по развитию искусственного интеллекта. А цифровая повестка – значимая часть сотрудничества Сбера и Волгоградской области, – констатировал Александр Ведяхин. – Откликаясь на потребности людей, наши совместные проекты, которые мы сейчас ведем с регионом в области искусственного интеллекта, позволяют делать жизнь волгоградцев лучше. Искусственный интеллект уже сегодня помогает обеспечить доступность медицинских услуг в труднодоступных районах региона. Аппаратно-программный комплекс «Цифровой ФАП» от СберМедИИ используется более чем в 40 организациях области, во всех взрослых поликлиниках внедрен цифровой помощник врача «ТОП-3», который помогает сделать первичный прием более быстрым и эффективным».

«Сбер готов выступить финансовым партнером и в решении задач, направленных на промышленное развитие региона, – продолжил Александр Ведяхин. – Мы поддержим Волгоградскую область на пути к достижению самых амбициозных целей, которые стоят перед регионом и его предприятиями. Мы считаем, что к 2030 году прирост ВРП Волгоградской области благодаря AI может составить более 102 млрд руб. Прогнозируется, что внедрение искусственного интеллекта в ключевые сферы может позволить увеличить ВВП региона к 2030 году на 8,4%».

Сбер не только активно внедряет технологии на основе AI внутри компании, но и создает проекты для решения конкретных задач в любой сфере. Для того чтобы определить, какое решение нужно конкретному региону, Сбер исходит из прямого запроса. В число самых востребованных решений, уже внедренных в регионах, входят видеоаналитика и голосовые сервисы, аналитические сервисы от СберАналитики, СберСкана и диспансерное наблюдение от СберМедИИ.

Сбер и администрация Волгоградской области активно сотрудничают по вопросам AI-трансформации региона. Технологичные решения Сбера применяются для сохранения культурно-исторического наследия (проекты «Возрожденная коллекция», AR-экскурсия «Истории непокоренного Сталинграда»), повышения доступности медицинских услуг, развития туристической отрасли, модернизации системы ЖКХ, повышения раскрываемости преступлений.

Правоохранительные органы региона используют модель для проведения баллистической экспертизы с помощью искусственного интеллекта, созданную Сбером совместно со СберБизнесСофтом на базе данных архивов МВД. Модель позволяет делать баллистическую экспертизу прямо на месте происшествия: она по снимкам определяет вид и образец патрона, частью которого является выстрелянная пуля, а также тип, вид, систему, модель и образец оружия, из которого был произведен выстрел. В рамках исследования проведено два успешных пилота. Реализованная модель показала результат распознавания более 80%. Дальнейшее развитие проекта позволит получать оперативную информацию для поимки преступников по горячим следам.

Также в ходе рабочей поездки в Волгоград Александр Ведяхин дал старт серии лекций по искусственному интеллекту.