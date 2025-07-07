Арестован муфтий, ведший переговоры с захватчиками ростовского СИЗО
22:40 07.07.2025 Источник: Интерфакс
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал на два месяца руководителя местной религиозной организации мусульман, сообщает объединенная пресс-служба судов области.
"Постановлением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону от 30 мая 2025 года Абусупьянову А.Р., подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 (хулиганство) и ч.2 ст. 282.2 (организация деятельности экстремистской организации) УК РФ, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.
По данным УФСБ по региону, муфтий принимал участие в деятельности международного религиозного объединения, признанного в РФ экстремистским, чья деятельность в стране запрещена. Он пропагандировал нетерпимое отношение к представителям иных конфессий, а также к мусульманам других течений, провоцировал конфликты с официальным мусульманским духовенством.
В июне прошлого года муфтий Ахмед Абусупьянов вел переговоры с захватчиками заложников в СИЗО-1 в центре Ростова-на-Дону.
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