0
0
0
НОВОСТИ

Пересмотр поставок оружия за рубеж касается всех стран, не только Украины — Белый дом

22:00 07.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пересмотр поставок американского оружия и военной техники за рубеж затрагивает все страны и регионы, а не только Украину. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Это был стандартный обзор Пентагона. Всех вооружений, всей помощи и всей поддержки, которые Соединенные Штаты поставляют и оказывают всем странам и регионам в мире, не только Украине», — сказала она на регулярном брифинге для журналистов.

«Так что речь идет о паузе с целью пересмотра, чтобы гарантировать, что все передаваемое Пентагоном отвечает всем интересам наших вооруженных сил, наших военных», — отметила Ливитт. Она не уточнила, когда может завершиться эта пауза.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:20 07.07.2025
ЕС затягивает конфликт на Украине, боясь признать напрасную трату денег, считают в Венгрии
0
129
20:40 07.07.2025
Суд приговорил экс-замглавы Генштаба ВС РФ к 17 годам за взятку и мошенничество
0
178
20:00 07.07.2025
Атакованный в Красном море сухогруз Magic Seas затонул — представитель хуситов
0
248
19:20 07.07.2025
Один человек погиб, четверо госпитализированы после взрыва гранаты в баре в Рязани
0
276
18:40 07.07.2025
Нидерланды направят осенью в Польшу F-35 для защиты польского неба — премьер
0
304
18:00 07.07.2025
Дефицит бюджета РФ за январь — июнь предварительно составил 3,69 трлн руб. — Минфин
0
391
17:32 07.07.2025
В России кратно увеличили штраф за отказ остановить машину по требованию полиции
0
407
17:12 07.07.2025
Лицам без гражданства разрешили служить в ВС РФ по контракту
0
381
17:00 07.07.2025
Генпрокурор РФ поручил проверить рост цен на такси при сбоях в связи
0
402
16:34 07.07.2025
Экс-министр транспорта Старовойт покончил с собой — СК
0
533

Возврат к списку