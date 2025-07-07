Пересмотр поставок оружия за рубеж касается всех стран, не только Украины — Белый дом

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пересмотр поставок американского оружия и военной техники за рубеж затрагивает все страны и регионы, а не только Украину. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Это был стандартный обзор Пентагона. Всех вооружений, всей помощи и всей поддержки, которые Соединенные Штаты поставляют и оказывают всем странам и регионам в мире, не только Украине», — сказала она на регулярном брифинге для журналистов.

«Так что речь идет о паузе с целью пересмотра, чтобы гарантировать, что все передаваемое Пентагоном отвечает всем интересам наших вооруженных сил, наших военных», — отметила Ливитт. Она не уточнила, когда может завершиться эта пауза.