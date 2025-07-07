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Атакованный в Красном море сухогруз Magic Seas затонул — представитель хуситов

20:00 07.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сухогруз Magic Seas, атакованный йеменскими хуситами из мятежного движения «Ансар Аллах», затонул в Красном море. Об этом заявил представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа.

«Судно Magic Seas полностью затонуло в результате удара, нанесенного нашими вооруженными силами в ответ на многократные нарушения со стороны судовладельца, игнорировавшего запрет на проход в оккупированные палестинские порты», — написал представитель движения в своем телеграм-канале.

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