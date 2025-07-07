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Суд приговорил экс-замглавы Генштаба ВС РФ к 17 годам за взятку и мошенничество

20:40 07.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

35-й Гарнизонный военный суд приговорил бывшего заместителя главы Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова к 17 годам лишения свободы по делу о взятке и мошенничестве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Суд признал виновным Арсланова Х. А. по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима „, — сказано в приговоре, зачитанном в суде.

Также Арсланову назначен штраф в двукратном размере от суммы взятки, сумма штрафа составила более чем 24 млн рублей.

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