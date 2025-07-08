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НОВОСТИ

Трамп заявил, что США будут поставлять оружие Украине

09:05 08.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США намерены поставлять Украине оружие. Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

«Мы направим еще некоторое количество оружия. Они должны иметь возможность обороняться», — заявил Трамп в ответ на вопрос о наличии у американской администрации планов поставки оружия Киеву.

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