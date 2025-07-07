21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры Евросоюза пытаются затянуть вооруженный конфликт на Украине, поскольку боятся признать, что впустую потратили 150 млрд евро и все их усилия не дали ничего, кроме разрушения Европы. Такое мнение выразил официальный представитель венгерской правящей партии ФИДЕС Тамаш Менцер, назвав две очевидные причины, по которым Брюссель не желает поддерживать мирное урегулирование.

Напомнив, что за последние три года европейские страны потратили на Украину, в том числе на поставки ей вооружений, 150 млрд евро, Менцер поинтересовался: «Ну что, дорогие соседи, где деньги?» По его словам, руководство ЕС должно отчитаться о том, куда и кому были направлены эти средства. «Но именно этого они не хотят», — сказал представитель ФИДЕС в видеообращении на телеканале М1.

Во-вторых, продолжил он, если бы на Украине наступил мир, то лидерам ЕС пришлось бы признать, что все, что они делали до сих пор, было неправильным, потому что мир лучше, чем война. «То, что мы делали, ни к чему не привело. Это только разрушало Европу и ставило под угрозу ее конкурентоспособность, экономику, энергетику и все остальное», — подчеркнул Менцер, добавив, что соглашаться с этим в Брюсселе не хотят.

«Таким образом, есть две очевидные причины, по которым они жмут на газ до упора и движутся в неправильном направлении», — заключил представитель ФИДЕС.