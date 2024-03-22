Стрельба произошла в «Крокус Сити Холле», идет эвакуация людей — оперативные службы

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, идет эвакуация людей. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«В „Крокус Сити Холле“ неизвестные открыли стрельбу. В настоящее время идет эвакуация людей», — сказал собеседник агентства.

[обновлено 20:44]

По предварительным данным, стрельба могла вестись из автомата. Информация об обстоятельствах произошедшего, а также о том, есть ли пострадавшие и погибшие, уточняется.

