Количество погибших в теракте выросло до 93 - СК РФ

11:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество погибших в результате теракта в «Крокус сити холле» выросло до 93. Как сообщили в пресс-службе СК России, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.



«На данный момент установлено, что количество погибших составляет 93 человека. Число погибших еще возрастет. По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения», — сказали там.



