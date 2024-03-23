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Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холл»

13:14 23.03.2024

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Фото пресс-службы президента Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил глубокие соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с трагическими событиями в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области, в результате которых погибли и пострадали десятки невинных людей. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

В письме отмечается, что Узбекистан решительно осуждает данный террористический акт против мирного населения. Глава государства передал искренние слова поддержки близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.



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