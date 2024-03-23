Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холл»
13:14 23.03.2024
|Фото пресс-службы президента Узбекистана
В письме отмечается, что Узбекистан решительно осуждает данный террористический акт против мирного населения. Глава государства передал искренние слова поддержки близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
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