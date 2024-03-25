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НОВОСТИ

Пакистан рассматривает возможность возобновления торговли с Индией — ТВ

11:05 25.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пакистан рассматривает возможность восстановления торговых отношений с Индией. Об этом в воскресенье сообщил телеканал ARY News со ссылкой на министра иностранных дел исламской республики Исхака Дара.

«Мы примем решение после консультаций со всеми заинтересованными сторонами», — сказал министр. По его словам, ведение дел с Нью-Дели при содействии Дубая и Сингапура носит затратный характер, поэтому бизнес-сообщество Пакистана заинтересовано в возобновлении прямой торговли с Индией.

Отношения Индии с Пакистаном остаются на самом низком уровне после того, как индийское правительство отменило в августе 2019 года особый статус северного штата Джамму и Кашмир.

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