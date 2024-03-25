В Европе нужно вернуть воинскую повинность из-за «угрозы» РФ — президент Латвии
11:20 25.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейские страны должны вернуть обязательную военную службу и увеличить расходы на оборону до уровня «времен холодной войны» из-за якобы возможной угрозы со стороны России. Такое мнение высказал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью газете Financial Times (FT).
«Необходимо серьезно обсудить вопрос [воинской] повинности», — отметил он. По его словам, это поможет справиться с проблемами при пополнении личного состава вооруженных сил стран Европы, несмотря на то что военное руководство предпочитает «полностью профессиональные войска».
«С большинством союзников по НАТО мы должны быть откровенны: нам придется вернуться к расходам времен холодной войны», — добавил Ринкевичс. В свою очередь президент Эстонии Алар Карис указал в комментарии FT на возможность введения специального налога, который позволил бы финансировать растущие военные расходы европейских стран и довести их до уровня США.
Как отмечает издание, власти Латвии вернули воинскую обязанность в прошлом году, Эстония же только рассматривает эту инициативу.
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