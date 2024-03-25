Китай отвергает обвинения в хакерских атаках — МИД КНР
12:32 25.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай отвергает безосновательные обвинения Великобритании в хакерских атаках, призывает прекратить распространение ложной информации. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
«Китай всегда действовал решительно в пресечении всех видов вредоносной деятельности в киберпространстве в соответствии с законом. Он выступает за то, чтобы все страны совместными усилиями решали эту сложную и деликатную проблему, осуществляя отслеживание кибератак посредством диалога и сотрудничества, а в ходе соответствующих расследований представляли достаточные и объективные доказательства, чтобы без фактической основы клеветать на другие стран», — отметил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.
Он также призвал не политизировать вопросы кибербезопасности и прекратить распространять ложные и бездоказательные обвинения.
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