Китай отвергает обвинения в хакерских атаках — МИД КНР

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай отвергает безосновательные обвинения Великобритании в хакерских атаках, призывает прекратить распространение ложной информации. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

«Китай всегда действовал решительно в пресечении всех видов вредоносной деятельности в киберпространстве в соответствии с законом. Он выступает за то, чтобы все страны совместными усилиями решали эту сложную и деликатную проблему, осуществляя отслеживание кибератак посредством диалога и сотрудничества, а в ходе соответствующих расследований представляли достаточные и объективные доказательства, чтобы без фактической основы клеветать на другие стран», — отметил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Он также призвал не политизировать вопросы кибербезопасности и прекратить распространять ложные и бездоказательные обвинения.