РФ знает, кто совершил теракт в «Крокусе», но ее интересует, кто заказчик, заявил Путин
21:45 25.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия знает исполнителей теракта в подмосковном «Крокус сити холле», но ее интересует, кто его заказал, заявил президент РФ Владимир Путин, открывая совещание по мерам, принимаемым после теракта.
«Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик», — заявил президент. «В ходе совместной работы наших спецслужб и правоохранительных органов нужно получить ответы на целый ряд вопросов», — подчеркнул он.
НОВОСТИ
- 22:40 25.03.2024
- Украина до конца года должна будет выплатить МВФ $2,9 млрд за обслуживание кредитов
- 22:00 25.03.2024
- Следствие по теракту в «Крокусе» должно идти без ангажированности — Путин
- 21:35 25.03.2024
- Четверо исполнителей теракта в «Крокусе» признали вину, еще трое задержаны — Бастрыкин
- 21:30 25.03.2024
- Теракт в «Крокусе» может быть выгоден тем, кто воюет с РФ руками Киева, заявил Путин
- 21:23 25.03.2024
- Теракт в «Крокусе» был совершен руками радикальных исламистов — Путин
- 20:40 25.03.2024
- Нетаньяху решил не направлять делегацию в США после резолюции СБ ООН по Газе
- 20:00 25.03.2024
- США не намерены оказывать РФ помощь в сфере безопасности в связи с терактом — Белый дом
- 19:20 25.03.2024
- Двое фигурантов дела о теракте вступили в террористическую группу в январе и марте — СК
- 18:40 25.03.2024
- «Союз МС-25» с международным экипажем новой экспедиции посещения пристыковался к МКС
- 18:00 25.03.2024
- Рабочий погиб под завалами на шахте в Свердловской области
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать