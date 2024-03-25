РФ знает, кто совершил теракт в «Крокусе», но ее интересует, кто заказчик, заявил Путин

21:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия знает исполнителей теракта в подмосковном «Крокус сити холле», но ее интересует, кто его заказал, заявил президент РФ Владимир Путин, открывая совещание по мерам, принимаемым после теракта.

«Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик», — заявил президент. «В ходе совместной работы наших спецслужб и правоохранительных органов нужно получить ответы на целый ряд вопросов», — подчеркнул он.