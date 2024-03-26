Шойгу назвал глупостью мнение, что для буферной зоны потребуется мобилизация

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дополнительная мобилизация для создания буферной санитарной зоны на Украине не понадобится. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Это глупость», — сказал Шойгу, отвечая на вопрос, нужна ли мобилизация для создания такой буферной зоны.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал, что Россия с учетом атак Вооруженных сил Украины на Белгородскую область в какой-то момент может создать на прилегающих территориях Украины санитарную зону.