Член политбюро ХАМАС сообщил, что прогресса на переговорах о сделке с Израилем нет — ТВ

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Позиция Израиля на переговорах в Катаре по заключению новой сделки с радикальным палестинским движением ХАМАС непримирима, прогресса в достижении договоренности нет. Об этом заявил в комментарии телеканалу Al Mayadeen член политбюро движения Гази Хамад.

«Никакого прогресса на переговорах нет, и позиция Израиля непримирима», — заявил Хамад. По его словам, на данный момент в ходе продолжающихся консультациях «идет обмен идеями с посредниками». Член политбюро также выступил с утверждением, что «израильская сторона ведет переговоры, не имея четкой позиции», подчеркивая, что это является «политикой [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху».