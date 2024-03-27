Член политбюро ХАМАС сообщил, что прогресса на переговорах о сделке с Израилем нет — ТВ
09:05 27.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Позиция Израиля на переговорах в Катаре по заключению новой сделки с радикальным палестинским движением ХАМАС непримирима, прогресса в достижении договоренности нет. Об этом заявил в комментарии телеканалу Al Mayadeen член политбюро движения Гази Хамад.
«Никакого прогресса на переговорах нет, и позиция Израиля непримирима», — заявил Хамад. По его словам, на данный момент в ходе продолжающихся консультациях «идет обмен идеями с посредниками». Член политбюро также выступил с утверждением, что «израильская сторона ведет переговоры, не имея четкой позиции», подчеркивая, что это является «политикой [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху».
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