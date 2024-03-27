США не поддерживают реализацию проекта газопровода между Пакистаном и Ираном — Госдеп
10:00 27.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США не поддерживают реализацию проекта газопровода Пакистан — Иран и предупреждают о риске санкций при ведении бизнеса с Тегераном. Об этом заявил журналистам во вторник представитель Госдепартамента США.
«Мы всегда сообщаем всем, что ведение бизнеса с Ираном рискует вызвать наши санкции, и советуем всем очень внимательно к этому отнестись, — приводит слова неназванного представителя американского внешнеполитического ведомства газета Dawn. — Мы не поддерживаем достройку этого газопровода».
26 марта госминистр нефти Пакистана Мусадик Малик сообщил, что Исламабад будет добиваться от США неприменения санкций в отношении пакистанских компаний, которые в ближайшее время приступят к достройке магистрального газопровода «Мир» с Ираном.
Пакистанская государственная компания Interstate Gas Systems и иранская Iranian Gas Company подписали соглашение о строительстве газопровода еще в 2009 году.
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