США не поддерживают реализацию проекта газопровода между Пакистаном и Ираном — Госдеп

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США не поддерживают реализацию проекта газопровода Пакистан — Иран и предупреждают о риске санкций при ведении бизнеса с Тегераном. Об этом заявил журналистам во вторник представитель Госдепартамента США.

«Мы всегда сообщаем всем, что ведение бизнеса с Ираном рискует вызвать наши санкции, и советуем всем очень внимательно к этому отнестись, — приводит слова неназванного представителя американского внешнеполитического ведомства газета Dawn. — Мы не поддерживаем достройку этого газопровода».

26 марта госминистр нефти Пакистана Мусадик Малик сообщил, что Исламабад будет добиваться от США неприменения санкций в отношении пакистанских компаний, которые в ближайшее время приступят к достройке магистрального газопровода «Мир» с Ираном.

Пакистанская государственная компания Interstate Gas Systems и иранская Iranian Gas Company подписали соглашение о строительстве газопровода еще в 2009 году.