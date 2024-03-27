Девять из десяти россиян пользуются банковскими картами — опрос
11:32 27.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство (89%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) пользуются банковскими картами. Результаты исследования опубликованы на сайте центра.
«Сегодня банковскими картами пользуются девять из десяти россиян (89%), в старшей возрастной группе — семь из десяти (73%). Согласно самооценкам россиян, за последние 4-5 лет 57% стали активнее использовать банковские карты для оплаты товаров и услуг, еще четверть расплачивались ими так же, как и раньше (25%); 7% сообщили, что стали пользоваться ими реже», — говорится в сообщении.
В старшей возрастной группе не пользуются картами 25% респондентов, и чаще всего это связано с привычкой к наличным деньгам. Те, кто пользуется банковскими картами, говорят об удобстве (78%), о финансовых выгодах вроде бонусов и быстрой оплаты (25%), о преимуществе безналичной оплаты перед бумажными деньгами (17%). Кроме того, активное использование карт связано с тем, что люди получают на них зарплату, выплаты, пенсию (11%).
Более половины (54%) опрошенных верят, что в ближайшие 20 лет безналичная оплата полностью вытеснит бумажные деньги. За последний год теми или иными банковскими продуктами воспользовались 83% респондентов. Чаще всего речь идет о дебетовых картах (57%), денежных переводах (38%) и кредитных картах (22%). Еще 15% использовали кредиты на любые цели, 7% — ипотеку, 4% — валютные операции.
При этом опрос показал, что респонденты с низким уровнем доходов чаще пользуются кредитными картами (25% против 19% в группе с высокими доходами) и кредитами на любые цели (21% против 14%).
Опрос проводился 16 марта, в нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.
НОВОСТИ
- 11:20 27.03.2024
- ЕС удержит 5 млрд евро доходов от активов РФ для покрытия судебных исков — Politico
- 11:05 27.03.2024
- Украинские энергетики опасаются возникновения дефицита электроэнергии в стране к лету
- 11:02 27.03.2024
- Политолог отметил инициативы Сбера по поддержке жителей приграничных регионов
- 11:00 27.03.2024
- Президент Аргентины планирует уволить порядка 70 тыс. госслужащих
- 10:35 27.03.2024
- Эксперт объяснила, почему Сбер обнародовал информацию о поддержке жителей приграничных территорий
- 10:32 27.03.2024
- Володин рассказал о законах, вступающих в силу
- 10:20 27.03.2024
- После гибели пятого военного Минобороны Польши остановило в стране все учения
- 10:05 27.03.2024
- Приговорить террористов к смертной казни нельзя даже при отсутствии моратория — Клишас
- 10:00 27.03.2024
- США не поддерживают реализацию проекта газопровода между Пакистаном и Ираном — Госдеп
- 09:58 27.03.2024
- Собянин: На помощь пострадавшим в "Крокус Сити Холле" пришла вся Москва
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать