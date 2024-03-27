Девять из десяти россиян пользуются банковскими картами — опрос

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство (89%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) пользуются банковскими картами. Результаты исследования опубликованы на сайте центра.

«Сегодня банковскими картами пользуются девять из десяти россиян (89%), в старшей возрастной группе — семь из десяти (73%). Согласно самооценкам россиян, за последние 4-5 лет 57% стали активнее использовать банковские карты для оплаты товаров и услуг, еще четверть расплачивались ими так же, как и раньше (25%); 7% сообщили, что стали пользоваться ими реже», — говорится в сообщении.

В старшей возрастной группе не пользуются картами 25% респондентов, и чаще всего это связано с привычкой к наличным деньгам. Те, кто пользуется банковскими картами, говорят об удобстве (78%), о финансовых выгодах вроде бонусов и быстрой оплаты (25%), о преимуществе безналичной оплаты перед бумажными деньгами (17%). Кроме того, активное использование карт связано с тем, что люди получают на них зарплату, выплаты, пенсию (11%).

Более половины (54%) опрошенных верят, что в ближайшие 20 лет безналичная оплата полностью вытеснит бумажные деньги. За последний год теми или иными банковскими продуктами воспользовались 83% респондентов. Чаще всего речь идет о дебетовых картах (57%), денежных переводах (38%) и кредитных картах (22%). Еще 15% использовали кредиты на любые цели, 7% — ипотеку, 4% — валютные операции.

При этом опрос показал, что респонденты с низким уровнем доходов чаще пользуются кредитными картами (25% против 19% в группе с высокими доходами) и кредитами на любые цели (21% против 14%).

Опрос проводился 16 марта, в нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.