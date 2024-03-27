Швеция не рассматривает возможность обучения бойцов ВСУ на Украине — глава МИД
12:05 27.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Швеция не планирует обучать бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на украинской территории, разговоры об отправке туда войск стран НАТО несвоевременны. Об этом сообщил министр иностранных дел королевства Тобиас Билльстрём.
«Что касается предложения Франции об обучении украинских военных на Украине, то Швеция его не рассматривает», — указал он в интервью порталу Euractiv. Глава внешнеполитического ведомства также дал понять, что считает разворачивающиеся дебаты о возможной отправке войск стран НАТО на Украину «несвоевременными и отвлекающими».
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