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НОВОСТИ

Байден сократил упоминание Украины в своих заявлениях - Politico

12:32 27.03.2024 Источник: Газета.Ru

Президент США Джо Байден сместил риторику своих публичных заявлений с украинского конфликта на палестино-израильскую войну в октябре-декабре 2023 года, предоставив Киеву меньше эфирного времени в «критический момент конфликта». Об этом пишет Politico со ссылкой на собственный анализ.

До нападения радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года Байден упоминал Украину примерно 32 раза в месяц. С начала конфликта на Ближнем Востоке вплоть до января 2024 года количество упоминаний украинского государства в его речи сократилось до менее 22 раз в месяц. При этом Израиль президент упоминал в два раза чаще каждый месяц, чем Украину, следует из исследования газеты.  "Газета.Ру"

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