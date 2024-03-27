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НОВОСТИ

Латвия объявила российского дипломата персоной нон грата

20:20 27.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш принял решение объявить одного из российских дипломатов персоной нон грата. Как говорится в заявлении министерства, опубликованном на официальном сайте, ему предписано покинуть страну до 10 апреля включительно.

«Министр иностранных дел Латвийской Республики принял решение объявить одного из дипломатов посольства Российской Федерации персоной нон грата. Российский дипломат должен покинуть Латвию до конца 10 апреля», — говорится в тексте.

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