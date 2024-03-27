МЧС снова обновило список погибших в «Крокус Сити Холле»
20:30 27.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МЧС России опубликовало обновленный список погибших в результате теракта в «Крокус сити холле», в нем указаны 143 человека.
Список составлен по состоянию на 20:00 27 марта и основан на данных Минздрава РФ.
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