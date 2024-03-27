Песков: Никаких официальных версий по теракту в «Крокус Сити Холле» пока никто не высказал

21:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские спецслужбы продолжают расследование теракта в подмосковном «Крокус сити холле», официальные версии пока не высказаны. Об этом сообщил «Известиям» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока, если вы обратили внимание, никаких официальных версий никто не высказал. Здесь нужно дождаться, когда они будут высказаны», — указал он в ответ на вопрос, к каким выводам приходят спецслужбы в ходе расследования.