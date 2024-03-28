Путин отметил, что F-16 могут быть носителями ядерного оружия, РФ будет это учитывать
09:00 28.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские истребители F-16 могут быть носителями ядерного оружия, отметил президент России Владимир Путин. Комментируя возможные поставки таких самолетов Украине, глава государства заверил, что РФ будет это учитывать в боевой работе.
«F-16 являются носителями ядерного оружия. И это тоже мы должны будем учитывать при организации [боевой работы]», — сказал глава государства в ходе общения с военными летчиками в Тверской области.
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