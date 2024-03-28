Шольц заявил, что спецслужбы ФРГ не знали о готовящемся теракте в Подмосковье
09:20 28.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что спецслужбы ФРГ не обладали информацией о готовящемся теракте в Подмосковье.
«Нет, но у американских спецслужб, вероятно, были зацепки», — сказал Шольц в интервью газете Maerkische Allgemeine Zeitung, отвечая на вопрос знала ли немецкая разведка о планах террористов, о которых американцы предупреждали Россию.
«И это часть политики правительства США — предупреждать другие страны, когда они получают такие сведения. Они даже публично предупредили. Тем более прискорбно, что этот ужасный теракт все-таки произошел», — подчеркнул канцлер.
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